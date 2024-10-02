دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1
ن م
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T. Miyashiro 14'جوتوكو ساكاي 51'
Cryzan 28'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

فيسيل كوبي v شاندونج تايشانالنتائج والإحصائيات,