الدوري الألماني الدرجة الأولى
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0 - 1
انتهت
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مارفن بيرينجر 16' (ضربة جزاء)
(½ 0-1) (انتهت 0-1)

فولفسبورج ضد هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,