دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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حبيبو محمدو ديالو 43'جورج كيفين نكودو 90' + 1' (جزاء)
B. Mensah 23'F. Selemani 68'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

ضمك v الرياضالنتائج والإحصائيات,