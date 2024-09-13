دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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H. Al-Zabdani 6' (هدف عكسي)جورج كيفين نكودو 12', 28' (جزاء)
ناوليدج موسونا 73'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

ضمك v الأخدودالنتائج والإحصائيات,