دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 2
ن م
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غوستافو 48'W. Popp 73'
A. Aiman 45', 56'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

شنغهاي ايست آسيا v جوهور دار التعظيمالنتائج والإحصائيات,