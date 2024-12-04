دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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Andre Luis 23'
Yago Cariello 58' (جزاء)M. Kang 66'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

شنجهاي شينهوا v أولسان هيوندايالنتائج والإحصائيات,