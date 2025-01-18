دوري أبطال إفريقيا
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6 - 0
ن م
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A. Meziane Bentahar 17'M. Belkhir 27', 37'A. Mahious 49'R. Hamroune 87'M. Zerrouki 90' + 1'
(ش١ 3-0) (ن م 6-0)

شباب بلوزداد v استاد أبيدجانالنتائج والإحصائيات,