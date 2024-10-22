دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 2
ن م
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Cryzan 43'زهينغ زهينغ 90' + 2'
A. Lopes 54'Yan 87'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

شاندونج تايشان v يوكوهاما مارينوسالنتائج والإحصائيات,