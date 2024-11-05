دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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N. Kuehn 35', 45' + 1'R. Hatate 72'
C. Baumgartner 23'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

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