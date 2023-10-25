دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Kyogo Furuhashi 4'Luis Palma 28'
أنطوان جريزمان 25'ألفارو موراتا 53'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

سيلتيك v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,