الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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H. Alvarez 74'
أليكس بيرينغر 62'دانيال فيفيان 71'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

سيلتا فيجو v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,