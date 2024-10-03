Conference League
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6 - 2
ن م
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A. Minda 3'K. Denkey 25', 43', 54' (جزاء)G. Magnee 63', 68'
K. Csoboth 58'F. Mambimbi 81'
(ش١ 3-0) (ن م 6-2)

سيركل بروج v سانت جالينالنتائج والإحصائيات,