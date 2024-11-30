كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 1
ن م
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W. Collar 15'كايل ووتون 18'I. Olaofe 86'
C. Connolly 55' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

ستوكبورت v براكلي تاونالنتائج والإحصائيات,