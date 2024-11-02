كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 4
ن م
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جاك بريدج 45' + 1' (جزاء)O. Coker 52'J. Edwards 90' + 3' (هدف عكسي)
M. Leaburn 9'Z. Mitchell 40'مات غودين 66'G. Ahadme 120' + 1'
(ش١ 1-2) (ن م 3-3) (و إ 3-4)

ساوثيند v تشارلتون أثليتكالنتائج والإحصائيات,