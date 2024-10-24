Conference League
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2 - 4
ن م
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F. Mambimbi 23'L. Goertler 62'
L. Martinez Quarta 50'J. Ikone 54', 69'روبن جوسينس 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 2-4)

سانت جالين v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,