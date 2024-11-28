دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 2
انتهت
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مصطفى سيسيه 31'C. Konietzke 65'
ميلوش بانتوفيتش 40', 53'
(½ 1-1) (انتهت 2-2)

سانت جالين ضد باتشكا توبولاالنتائج والإحصائيات,