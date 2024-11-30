كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
F. Okoronkwo 20'كول ستوكتون 22' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

سالفورد سيتي v تشيلتينهامالنتائج والإحصائيات,