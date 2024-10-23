دوري أبطال أوروبا
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0 - 2
ن م
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S. Kulenovic 49'برونو بيتكوفيتش 84'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

سالزبورج v دينامو زغربالنتائج والإحصائيات,