دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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جونسالو راموش 30'نونو مينديز 72'D. Doue 85'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

سالزبورج v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,