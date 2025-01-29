دوري أبطال أوروبا
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1 - 4
ن م
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A. Daghim 90' + 1'
G. Simeone 5'أنطوان جريزمان 13', 45' + 1'ماركوس يورينتي 63'
(ش١ 0-3) (ن م 1-4)

سالزبورج v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,