كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 0
ن م
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T. Bindon 48'A. Odubeko 86' (هدف عكسي)
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

ريدينغ v فليتوودالنتائج والإحصائيات,