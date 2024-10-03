الدوري الأوروبي
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2 - 2
انتهت
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جانيس إيكونييكس 40'لاشا أوديشاريا 55'
درايس ميرتينس 12'يونس أكغون 38'
(½ 1-2) (انتهت 2-2)

ريجاس فوتبولا سكولا ضد جلطة سرايالنتائج والإحصائيات,