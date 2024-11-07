الدوري الأوروبي
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1 - 1
انتهت
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موسي ندياي 90' + 6' (هدف عكسي)
ماريو سترويكنز 85'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

ريجاس فوتبولا سكولا ضد أندرلختالنتائج والإحصائيات,