الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 1
ن م
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داني كارفاخال 58'رودريجو جوس 75'فينيسيوس جونيور 78'كيليان مبابي 90' (جزاء)
تيبو كورتوا 54' (هدف عكسي)
(ش١ 0-0) (ن م 4-1)

ريال مدريد v إسبانيولالنتائج والإحصائيات,