الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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T. Kubo 8'O. Oskarsson 80', 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

ريال سوسييداد v فالنسياالنتائج والإحصائيات,