دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 4
انتهت
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عبدالصمد الزلزولي 9'
إنزو فرنانديز 65'نيكولاس جاكسون 70'جادون سانشو 83'مويسيس كايسيدو 90' + 1'
(½ 1-0) (انتهت 1-4)

ريال بيتيس ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,