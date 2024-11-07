دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 1
انتهت
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ناتان برناردو دي سوزا 75'خوانمي 90' + 4'
خوانخو نييتو 81'
(½ 0-0) (انتهت 2-1)

ريال بيتيس ضد تسيليالنتائج والإحصائيات,