Conference League
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1 - 1
ن م
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A. Ezzalzouli 8'
K. Diks 77' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

ريال بيتيس v إف سي كوبنهاجنالنتائج والإحصائيات,