الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 4
ن م
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J. Sanchez 5', 67'I. Romero 45' + 1'دودي لوكيباكيو 84'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

ريال بلد الوليد v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,

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