الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 3
انتهت
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اوناي لوبيز 4'عبدول مومن 36'إسحاق بالازون 64'
فيديريكو فالفيردي 39'جود بيلينجهام 45'رودريجو جوس 56'
(½ 2-2) (انتهت 3-3)

رايو فاليكانو ضد ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,