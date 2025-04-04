الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 4
انتهت
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ليوندرو كابريرا 12'روبيرتو فرنانديز 16'خافيير بوادو 72' (ضربة جزاء)بيري ميلا 90'
(½ 0-2) (انتهت 0-4)

رايو فاليكانو ضد إسبانيولالنتائج والإحصائيات,