دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 0المجموع 3 - 1
انتهت
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O. Fallenius 35'D. Stensson 69'توكماك تشول نغوين 86'
(½ 1-0) (انتهت 3-0)

ديورجاردن ضد أي إي بي بافوسالنتائج والإحصائيات,