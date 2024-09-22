الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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بورخا مايورال 83' (جزاء)
جورجي ساينز 75'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

خيتافي v ليجانيسالنتائج والإحصائيات,