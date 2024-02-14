دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
Hernandes 17'Hyun-Beom Ahn 64'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

جيونبك هيونداي موتورز v بوهانج ستيلرزالنتائج والإحصائيات,