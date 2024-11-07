Conference League
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2 - 1
ن م
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تياجو سيلفا 40' (جزاء)O. Rivas 60'
V. Kusej 72'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

جيماريش v إم بوليسلافالنتائج والإحصائيات,