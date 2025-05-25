الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
0 - 4
انتهت
team-logo
ألكسندر سورلوث 68', 90', 90' + 3'كليمونت لينغليت 87'
(½ 0-0) (انتهت 0-4)

جيرونا ضد أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,