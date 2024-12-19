دوري المؤتمر الأوروبي
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5 - 1
انتهت
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مارك جويو 23', 34', 45' + 3'كيرنان ديوسبري هال 40'مارك كوكوريلا 58'
ماركوس بووم 26'
(½ 4-1) (انتهت 5-1)

تشيلسي ضد شامروكالنتائج والإحصائيات,