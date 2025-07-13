كأس العالم للأندية
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3 - 0
انتهت
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كول بالمر 22', 30'جواو بيدرو 43'
(½ 3-0) (انتهت 3-0)

تشيلسي ضد باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,