الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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E. Muci 76'S. Kilicsoy 85'
سورن رايكس 90' + 3'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

بيشكتاش v مالمو إف إفالنتائج والإحصائيات,