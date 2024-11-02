كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
1 - 0
ن م
team-logo
T. Kalinauskas 69'
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

بيرتون ألبيون v سكاربوروف أثليتيكالنتائج والإحصائيات,