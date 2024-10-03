دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 4
انتهت
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تيودور لونجو 26' (ضربة جزاء)
جواو كوريا 33', 53'جايير الفيس دي بريتو 37'مصطفى نام 82'
(½ 1-2) (انتهت 1-4)

بيتروكوب ضد أي إي بي بافوسالنتائج والإحصائيات,