كأس إيطاليا
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4 - 0
ن م
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T. Pobega 32'R. Orsolini 35'B. Dominguez 63'S. Castro 76'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

بولونيا v مونزاالنتائج والإحصائيات,