الدوري الإيطالي
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3 - 2
ن م
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D. Ndoye 20', 70' (جزاء)كريستيانو بيراغي 90' (هدف عكسي)
N. Vlasic 37'E. Elmas 65'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

بولونيا v تورينوالنتائج والإحصائيات,

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