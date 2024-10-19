الدوري الألماني
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3 - 2
ن م
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K. Itakura 22'T. Kleindienst 62', 75' (جزاء)
L. Scienza 12'M. Pieringer 80' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

بوروسيا مونشنجلادباخ v هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,