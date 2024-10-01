دوري أبطال أوروبا
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7 - 1
ن م
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إيمري تشان 7' (جزاء)K. Adeyemi 11', 29', 42'S. Guirassy 40' (جزاء), 66'F. Nmecha 79'
D. Maeda 9'
(ش١ 5-1) (ن م 7-1)

بوروسيا دورتموند v سيلتيكالنتائج والإحصائيات,