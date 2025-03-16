الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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G. Holtmann 73'
R. Kristensen 27'J. Bahoya 32'ميشي باتشوايي 90' + 6'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

بوخوم v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,