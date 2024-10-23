دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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K. Akturkoglu 66'
A. Ueda 12'A. Milambo 33', 90' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

بنفيكا v فينوردالنتائج والإحصائيات,