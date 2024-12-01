كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
جوردان رودس 55'
L. Dykes 6'لوكاس يوككايفيكز 24'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

بلاكبول v برمنجهام سيتيالنتائج والإحصائيات,