كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1
ن م
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نيال موباي 41'
T. Doyle 64'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

برينتفورد v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,