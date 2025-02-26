الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
يوان ويسا 45' + 4'
جيك أوبراين 77'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

برينتفورد v إيفرتونالنتائج والإحصائيات,